周六NBA常規賽勇士作客對陣黃蜂，近期狀態大勇的控衞「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）賽前因身體不適未有上陣，不過勇士依然與黃蜂打得難分難解。可惜勇士在最後尾段無法把握住領先優勢，被今場攻入36分的洛斯亞（Terry Rozier）在最後階段跳投得手，最終協助黃蜂以102:100險勝勇士。

今場重返家鄉夏洛特作賽的咖喱仔，在賽前熱身時因為身體不適無法上場，比賽開始前就於場邊慢步回到更衣室。黃蜂在首節入局明顯較勇士快，更一度連續命中三分打出一波8:0的攻勢。不過隨後勇士把握到黃蜂進攻失誤，並且有今場攻入全隊最高25分的奧比（Kelly Oubre Jr.）接連得分，協助勇士將比分反超，雖然洛斯亞在第二節射入壓哨三分，仍難阻半場勇士成功領先47:45。

本來越打越順的勇士在最後一節曾拉開過10分的分差，不過今場交出36分、4助攻及3籃板的洛斯亞個人在第四節就獨取20分，其中攻入4個三分球，助球隊追近分差。戰至最後9.3秒，祖蒙特格連（Draymond Green）因為不滿判決被連續吹罰兩次技術犯規後被逐離場，隨後黃蜂將兩記罰球射入後，再由洛斯亞壓哨射入2分為黃蜂奠勝。賽後勇士教練卡爾（Steve Kerr）亦不滿格連在最後階段的表現：「格連不能夠這樣做，他犯下一個很可怕的錯，他自己也知道。雖然我們知道沒有他，我們就不算是一支團體，不過這不等於他可以越界。」

今場黃蜂有4人得分上雙，而且全場一共投入20球三分球，只不過「三波」拿美路波爾（LaMelo Ball）今場的表現就令人較為失望，只得7分、7次助攻以及3個籃板。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！