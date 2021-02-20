澳職褪色豪門墨爾本勝利，今季諸事不順，「入錯貨」簽入基斯泰迪外，更接連有馬高洛查士、艾朗安達臣等主力受傷，開季至今只得一勝，周日縱有主場之利，但面對近況平穩的紐卡素噴射機仍難有勝算，平手盤宜取客軍。

墨爾利勝利作為澳職老牌球隊，過去曾引入過不少大牌球星如基維爾、本田圭佑等壓陣，今季引入前阿士東維拉射手基斯泰迪，但這位32歲前鋒開季第2仗已受傷，上仗復出卻犯錯，令球隊輸12碼，最終0:2不敵西悉尼流浪者。中場線最具創造力的馬高洛查士今仗因傷缺陣，就算有翼鋒卡林麥馬拿文復出，攻力仍然疲弱。後防方面，教練巴比拿起用哥甘比為正選門將，而放棄馬特厄頓也飽受批評，勝利6場聯賽已累積失12球，只有一場保清白身，攻不強守不穩下，主場也難言勇。

噴射機自開季連輸四仗後，近期已見回勇，近4仗取2勝2和，包括主場擊敗實力分子墨爾本城；陣容上，客軍仍有簡達路夫斯基等傷兵，不過以前鋒華倫天奴尤爾開季腳風甚順，配合奧當路雲等，作客也有力全取三分。

同日另一場，由威靈頓鳳凰在名義主場對西悉尼流浪者；因隔離政策令鳳凰球員長期留在澳洲，士氣低迷，開季6戰僅得1勝1和4負，以西悉近六場不敗走勢，平手盤取客隊。（球賽編號：星期日2；無綫myTV Super901台今日3:10pm直播）

文：牽牛