過去一年，特區政府一次又一次因疫情關閉健身室，關足近半年，連香港拳壇「轟炸機」向柏榮也掉下男兒淚，三間拳館白交租半年，向政府借貸也解決不了每月3、40萬租金，看在眼中的向太Eva（小圖）坦言，現在已行到賣樓套現的地步；年初七政府有條件重開健身室，半喜半憂的Eva鬧爆政府「好奸」：「他們將掃『安心出行』的責任放在場所，要我們逼客人掃碼，晚一點一定又逼業界打疫苗，政府真的好奸。」

但如Eva所講，有得開舖比沒有好，武肺過去一年，將香港運動業折騰得體無完膚，健身室關閉由去年3月關到5月，7月關到9月，12月關到本周三，足足25周，半年沒工開，被迫白交租，前陣子向師傅接受傳媒訪問時感觸落淚，Eva看了也心痛：「我們一家承受很大壓力，不單止我和向師傅，兩名兒女還在讀中學，看到想吃的蛋糕、想買的東西都不敢出聲，一家人節衣縮食。」

40歲的向師傅，2002年歷史性奪世界業餘泰拳大賽冠軍，之後奪獎無數，現有的3間拳館包括灣仔（2003年開設）、尖沙嘴（2005年）及九龍灣（2018年），不久前才續租約，為生計，向師傅和Eva都回到公園一對一教拳，近月將手上一層百多呎蚊型樓出售，可惜未有聲氣，Eva說：「我們所有流動資金已用完，之前政府擔保借銀行百多萬都用完，全部交了租，蝕了都有七位數。」Eva認為是被政府「彈出彈入」的政策害慘：「第4波我們都沒開2個多月，確診數字一樣高企，你不封關，我們就被祭旗。」

周四健身室已重開，Eva坦言只有助士氣，但解不到舖租的燃眉之急，加上政府強制實施「安心出行」二維碼，只會加重同業負擔。