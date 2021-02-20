澳洲網球公開賽周日男單最強對決，1哥祖高域決賽迎戰4號種籽梅韋迪夫，前者力爭將自己保持的奪冠紀錄增至第九次，並追逐第18個大滿貫錦標。過去一年除疫情來襲，也是祖高域是非纏身的一年，他誓以澳網獎盃忘記特別的2020年；力爭首奪大滿貫冠軍90後球手梅韋迪夫大戰前夕零壓力，形容自己「沒甚麼可失去」。（now670及有線651台今日12:00pm起直播）

祖高域在1年前於墨爾本獲第8個澳網錦標，亦帶領家鄉塞爾維亞贏得ATP盃冠軍。惟他場外諸事不順，頻頻見報登上頭條。祖高域去夏於疫情下辦網球慈善賽，致爆發「網球群組」，更和太太一同染疫。去年9月美網又因情緒失控，不慎把球擊中女司線員喉部，被賽會取消資格。上月澳網開鑼前，祖高域因屬「包機群組」須強制隔離14日，卻提出「六大訴求」要求減少隔離日數及改善食物質素等，惹來批評。

祖高域未敢輕視對手

踏入新一年「澳網之王」祖高域重新出發，先後淘汰14號種籽華奧歷及德國新星施華利夫等殺入決賽，奪冠路上只剩梅韋迪夫最後一關。這位1哥職業生涯8次打入澳網決賽，拿下八戰全勝完美戰績，他此前七次與這位俄羅斯球手交鋒，亦有4勝3負的優勢。只是祖高域未敢輕視對手，並形容梅韋迪夫身高近兩米卻非常靈活，更比往日交手時進步得多：「他發球很有力，以他個子那麼高的球手來說的確很敏捷。正手他可能有點弱，但他進步了不少，反手也很好，非常穩定。」若祖高域能連續三年在墨爾本公園封王，刷新紀錄第九度奪澳網錦標創歷史，多少可令他忘記過去一年的不快回憶。

25歲的梅韋迪夫比祖高域年輕8年，繼2019年美網後生涯僅第2次打入大滿貫決賽，爭取首贏大滿貫錦標，他在澳網4強擊敗5號種籽薛斯柏斯後已累積20連勝，當中幾乎擊敗過所有男單世界排名前10的球手，僅欠受傷的費達拿。梅韋迪夫世界排名升上最高第四位的背後可謂費盡心思，除努力操練，他更進行地獄式減糖。出戰一整天的賽事後，他回家定會浸冰浴幫身體回復。

梅韋迪夫爭冠零壓力

對於自己即將挑戰祖高域的王座，梅韋迪夫淡然面對，更指壓力在對方身上：「他要在大滿貫數字上追趕拿度及費達拿。我只希望上場打出最佳水準，絕對能擊倒不少頂尖球手。雖然他比我經驗豐富，但其身上重擔也比我多，坦白說我沒甚麼可輸的。我很喜歡對陣祖高域，他是位偉大的網球手。」綜合澳洲外電