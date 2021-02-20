周日英超大戰師徒對決，由徒弟阿迪達執教的阿仙奴，主場迎戰師傅哥迪奧拿領軍的曼城。藍月勢不可擋，締造破紀錄的各項賽事17連勝，今仗前場多位進攻球員如奇雲迪布尼和根度簡等傷癒回歸，近5場只贏1仗的兵工廠難擋路，曼城作客讓一球撐上盤。

文：港生

英超榜首曼城近期走勢無人能擋，上周三以3:1作客擊敗愛華頓，累積作客10連勝外，更把英格蘭球隊史上最長連勝紀錄刷新至17場，今輪前榜首領先優勢增至10分，氣勢如虹。

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根度簡復出進攻點廣

雖然曼城上仗缺少了首席射手根度簡，但球隊士氣高漲，其他進攻球員挺身而出，馬列斯射入世界波外，貝拿度施華和菲爾科頓亦各入一球，進攻點極廣令對手難以招架。上仗奇雲迪布尼已復出並後備上陣，前鋒阿古路同樣傷癒，領隊哥迪奧拿亦指根度簡今仗對阿仙奴可披甲，對季初受傷兵影響的曼城而言，前場可謂滿血回歸。

曼城前場攻力強勁，後防穩固更是球隊另一殺着，24場聯賽僅失15球，場均只失0.6球，是英超失球最少的球隊，要轟破曼城大門絕非易事。中堅史東斯今季爆發，配合新兵魯賓戴亞斯成為球隊今季最穩健的中堅組合，今仗零封阿仙奴的機會相當高。

槍手低迷防守甩漏多

另邊廂阿仙奴近況不穩，上輪對列斯聯雖有射手奧巴美揚復出，兼首次在英超上演「帽子戲法」，但球隊後防不穩，下半場竟被列斯聯連追兩球，最終僅以4:2取勝。上周四歐霸作客賓菲加亦只能踢成1:1，已連續四場未能保持不失。此外，球隊該仗沿用對列斯聯的正選11人應戰，對球員體力消耗較大，或影響今場發揮。事實上，槍手各項賽事近5場只贏1仗，錄得1勝2和2負，論近況絕對不及今仗對手曼城。

往績方面，今季兩次碰頭阿仙奴全敗，分別是英超首循環作客一球不敵藍月，以及英聯盃遭對手大炒4:1。此外，曼城近四次訪阿聯酋球場全勝，4次均贏2球或以上外，當中英超的三次交手更一球不失。今仗必撐哥帥帶領的曼城擊敗阿仙奴，將連勝紀錄增至18場！