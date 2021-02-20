周日英超早場有倫敦打吡，韋斯咸主場迎戰熱刺。「槌仔幫」踏入2021年繼續強勢，取得19分僅次榜首曼城，上仗更主場大勝錫菲聯，氣勢如虹。相反，熱刺聯賽近5輪僅勝1仗，剛在上周四更要出國應付歐霸32強賽事，今仗平手盤撐主場的韋斯咸。（球賽編號：星期日7；now621台今日8:00pm直播）

韋斯咸上輪主場大勝錫菲聯3:0，2021年8場英超取得6勝1和1負，暫排在聯賽榜第五位，有力爭取下季的歐戰資格。由曼聯借入的連格對球隊進攻大有幫助，上陣3場已攻入2球，上仗更助球隊博得12碼。球隊主場表現同樣可靠，近5場贏足4場，今仗可看高半線。

熱刺雖然剛在歐霸32強首回合赴匈牙利大勝禾夫斯貝加4:1，但始終雙方實力有差距，摩連奴更派出孫興民、盧卡斯莫拉等主力應戰。回到聯賽，熱刺近況欠佳，近5場輸足4場，只曾在主場擊敗「升班馬」西布朗，今仗寧撐近況較佳兼有主場之利的韋斯咸。

同日，李斯特城作客鬥阿士東維拉，維拉近況表現反覆，上仗鬥白禮頓形勢完全不及對手，要靠門將達米安馬天尼斯左飛右撲才能與對方踢成0:0保住1分；相反李城上仗聯賽以3:1反勝利物浦，加上球隊作客已經10場不敗，錄得6勝4和，今仗讓平/半盤撐李城。（球賽編號：星期日17；now621台今日10:05pm直播）

文：港生