網絡世代，批評變得零成本，留言嘲弄取笑，要多難聽有多難聽。無他，別人的醜態最能贏hit rate，市井點說，睇人X街最開心；相比起來，努力的故事就沒那麼吸引了。如此生態之中，活於全球目光底下的頂級運動員，又豈能獨善其身。

上周六之NBA常規賽中，效力木狼的應屆新秀狀元安東尼艾華士（Anthony Edwards）一記誇張的飛身入樽把速龍日籍球員渡邊雄太撞飛。艾華士力的表現非常精采沒錯，絕對值得一看再看；望望留言欄上，讚賞少，訕笑多，笑的，是奮身阻擋的渡邊雄太。外國網民快手，立即把之製成meme，渡邊雄太被撞離地球，飛出太空。

在場上拼鬥，不跳起攔截，難道讓開給對手輕鬆取分嗎？

常言道：有信心不一定贏，但沒信心就一定會輸；同理，跳起不一定成功封阻，但不跳起，便一定阻檔不了。箇中道理甚明，也不詳述。用盡全力防守可笑？為了不被「海報化」（Posterize）而任由對方上籃才更可笑吧？

由於努力不一定成功，所以嘲笑努力，是件「命中率」相當高的事情。地球上就只有那麼幾百人能打NBA，若我批說一個為了打進NBA而非常努力的人「他肯定打不了NBA」，那我「猜中」的機會其實比估錯大上許多許多；到最後他失敗了，我便可以名正言順拿個「識波牌」，「我都話咗佢唔得㗎啦！」卻從沒欣賞過別人的努力。看看未有班落前的安東尼（Carmelo Anthony），看看今季的韋斯卜克（Russell Westbrook），一時逆境，遭無限放大。

香港傳理教育先驅、已故的余也魯教授之名言：「對一切從事傳播工作的人來說，你用甚麼方法來爭取成功，比你的成功更重要。」不止傳播，這擲地有聲的一句，其實適用於很多人和事。用盡全力，堂堂正正的接受挑戰；成功當然好，即使最後未竟全功，你還是可以抬起頭步離球場。因為你知道，你曾毫無保留的盡了力，無悔。試試欣賞努力，世界會比較大。

伍家謙

多媒體工作者

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