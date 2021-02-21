梅韋迪夫周日在澳網男單決賽，雖然以0:3不敵祖高域，屈居亞軍，但他仍然取得足夠分數，在下一期世界排名超越迪安，升上職業生涯新高的第三位，僅次於拿度與祖高域。不過，原來這位俄羅斯球手亦曾質疑自己，能否躋身世界排名頭30位之內。

梅韋迪夫的球網施華拉承認，初期也不知這位在澳網開賽前世界排名第四的球手，有如此巨大的潛力。「最初合作時，我們都不肯定他能達到這一個水平。他從沒說過『我要贏得這項冠軍，我要達到那個水平』這種說話，他只會說『我希望成為最好的自己』，而他的目標往往只是在下一課練習做得更好，或者是打好下一分。他就是靠着這些小細節，取得今時今日的成績。」

「他從沒有跟自己說過，我也沒對他說過『你會打入頭30名』，這從來都不是目標，他不受這一套。其實在兩、三年前，他的確質疑過自己，能夠躋身世界前30名。」施華拉續道。「當你做到他在過去兩年半做過的事情，你與大滿貫錦標及世界第一的距離，就會越來越近。」

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