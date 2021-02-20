周日上演意甲米蘭打吡，AC米蘭名義上主場迎戰國際米蘭。米蘭上周中分心歐霸盃，面對以逸待勞的國際難免輸蝕，新一年鬥強隊更處下風，國際讓半/一可敲上盤。 （球賽編號：星期日18；now638、有線654、661及無綫myTV Super301台今日10:00pm直播）

文：亨少

國際米蘭早前意盃不敵祖雲達斯出局，不過上輪聯賽迎拉素迅速回勇，射手盧卡古梅開二度，助球隊以3:1擊敗對手，更乘今仗對手米蘭失分升上榜首，今仗絕對是拉開優勢的良機。

擊敗祖記無懼強隊

藍黑軍早前因在歐聯分組賽包尾，故已無歐洲賽後顧，加上意盃亦出局，現時只剩聯賽戰線，以國際雄厚班底而言自然問題不大。除兩大射手狀態勇銳，干地近期亦重用過去半季甚少起用的基斯甸艾歷臣及比列錫，戰績亦見提升。上月中球隊聯賽主場曾擊敗祖記，足證球隊無懼任何對手。

米蘭上周中出戰歐霸32強首回合，補時階段慘被貝爾格萊德紅星逼和2:2。雖然伊巴、基斯爾及卡積亞等主力未有上陣，但隊長阿利斯奧羅馬洛尼打足全場，體力上有一定消耗。米蘭上半季雖成黑馬，但踏入新一年後略現疲態，上輪對史柏斯亞慘吞兩蛋兼無射門中框；加上早前主場鬥祖記及阿特蘭大兩支勁旅時，節奏似乎亦未能跟上，今仗更要應付狀態有所提升的國際料將相當難捱。

阿軍迎拿玻里敲「細」

同日意甲阿特蘭大迎拿玻里，兩軍下周中均要應付歐戰，未必去盡，[2.5球]「細」值博。（球賽編號：星期日34；now 638、有線654、661及無綫myTV Super301台明日1:00am直播）至於另一場賓尼雲圖對羅馬，「首都狼」上周中歐霸作客兩球淨勝布拉加，今回聯賽無後顧之憂下可積極搶分，羅馬讓半/一直取上盤。（球賽編號：星期日46；now 638、有線654及無綫myTV Super301台明日3:45am直播）

簡評：繼上月意盃，米蘭雙雄在周日意甲再碰頭。上月交手兩隊主力伊巴謙莫域與盧卡古，因發生口角各領黃牌，日前米蘭當地有街頭藝術家於聖西路球場附近，將當時伊巴頭撞盧卡古一幕製成壁畫。踏入2021年，這兩位當家射手依然勇猛，尤其是盧卡古狀態更勇，近3輪聯賽2次梅開二度。