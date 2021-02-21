香港競步女將程小雅今日（21日）於日本神戶出戰「日本競步錦標賽」，結果她以1小時36分29秒完成20公里賽事，成績屬參賽選手第三快，惟時間與東奧參賽門檻相距約四分鐘。

34歲的程小雅現為四項香港競步紀錄保持者，她去年12月飛赴日本仙台訓練備戰奧運，闊別賽場多月的她先於一月參加東京元旦競走大會，並以45分36秒改寫個人10公里最佳時間。本周日她於神戶出戰日本競步錦標賽20公里賽，結果她走出1小時36分29秒，比個人最佳1小時32分30秒慢約四分鐘，程小雅於31位參賽者中以第三名衝線，惟她以海外選手身份參賽，成績分開計算，故未能登上頒獎台。

今屆東京奧運女子20公里競步賽有兩種入圍方法，如運動員達1小時31分的標準可直接入圍，即使程小雅最終未能達標，由於世界排名前60的選手亦可獲奧運入場券，現排43的她仍保奧運希望。

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