現在最希望球迷可以入場睇波的球隊，利物浦認了第二，沒有球隊敢認第一。再輸一場之後，利物浦聯賽主場四連敗，晏菲路的金漆招牌盪然無存。但對比紀錄，現時利迷最在意的，可能是到底可以再怎樣衰下去。

上周中歐聯2:0擊敗RB萊比錫，對紅軍而言有如打下一支強心針。然而，開賽三分鐘即落後一球，就尤如寒冬之下一盤冷水照頭淋。安察洛堤不愧是最會對付利物浦的領隊，今仗排出「怪陣」，既是4後衞、又似3後衞，這是他之前在拿玻里對付高普時用過的招數，中堅拉落閘位在防守時可以夠人對位「埃及文明」。但今次肥安去得更盡，索性用閘位提前針對性對付紅軍同樣犀利的兩閘，用隊長史密斯高文頂住安德魯羅拔臣，從結果而言非常成功。

同時，又睇準紅軍入局慢的弱點，開波幾分鐘反客為主壓前，占士的直線見級數，就迫出最理想的開紀錄入球。其實上周中利物浦對萊比錫一戰，萊比錫同樣開初早段就迫搶利物浦，只可惜當日丹尼爾奧莫的頭槌頂中柱，結局就大為不同。

之後球賽就跌入攻防格局，愛華頓變身5後衞。今仗一眾拖肥守將踢來自信心十足，中堅米克堅尼一夫當關，幾乎踢出加盟以來最出色表現，身邊的賀基迪及賓葛菲特同樣克盡己任，就連過去不時派膠的比克福特都忽然穩健。下半場捱過最驚險的前10分鐘，控球率最低見過12%之後，肥安換入卡華特利雲又收奇功，每步棋都成功克制紅軍，炮製出激動人心的勝仗。

至於利物浦，基本上所有最壞的情況都相繼出現，新中堅奧辛卡巴克「交學費」導致早段先失、軒達臣再傷被迫換入尼達利菲臘斯，球隊今季第18對中堅組合誕生、之後久攻不下，再輸反擊失多一球，只差未有人被逐，其餘可以想像最壞的情況都一齊出現。誠然，雖然下半場紅軍的氣勢強勁，但真正威脅到比克福特的並不多，這種空有威勢但無斬獲的場面對紅軍球迷而言已經不陌生，與前幾場晏菲路輸波的劇本類近。只怪去季實在太順，幸福來得太快，同時今季的厄運亦來得太急。

於利迷而言，現時唯一可以安慰自己的就只有相信一切都是暫時性，最起碼只限於今季，等人齊時球隊自然會復蘇。但今季還可以災難到怎樣的地步，大家亦難以估計，止蝕位早已跌穿。下場對手即使只是榜尾錫菲聯，紅軍都難言穩勝。缺堤式的失分當然令人沮喪，但更沮喪的似乎是沒有人能挺身而出，挽回局面。

文：亨少

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