香港亞運足球代表隊在2010年歷史性打入亞運16強，縱未能再進一步，但球隊在分組賽先和阿聯酋，繼而挫烏茲別克的出色表現刺激到香港代表團在當屆其他項目都有表現，結果當屆共奪8金15銀17銅的佳績，較06年多12面獎牌。

當屆亞運足球率先開賽，而有到場為港隊打氣的港隊運動員，賽後被港隊力拼表現所刺激。港隊教練曾偉忠透露賽和阿聯酋後，在選手村碰到黃金寶(港單車代表)，而他指港足有好表現，踢出士氣及成績對港代表有鼓舞及激勵作用，他說：「港隊首兩場對強隊可以一和一勝，賽後獲廣泛報道，對整個代表團來說是好好開局，其他項目的運動員受落場更加落力。」港單車隊在該屆共奪3金，包括黃金寶的個人單車公路賽。

陳偉豪指擊敗烏茲別克差不多肯定出線，回到選手村，收到很多運動員的祝賀，過程好振奮，他說：「踢過三屆亞運，以往足球成績麻麻，通常不想給人看到，亦不是太多人留意，而當屆成了漆黑中的螢火蟲，可惜16強輸波，令專程入場打氣的港隊運動員難免冇瘾，但球員已盡力，亦踏前一步，有助港隊日後出戰亞運足球走線有幫助，希望港足未來在亞運可比當屆走得更遠。」港足之後兩屆都躋身16強，而港代表團當年共奪8金，比06年的6金多2金，而8金仍是港團單屆最多金。

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