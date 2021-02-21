國際米蘭周日在意甲榜首大戰，藉着拿達路馬天尼斯梅開二度，加上盧卡古亦有一球進賬，作客以2:0大破同市宿敵AC米蘭，將在聯賽榜的領先優勢打開至四分。

去年底因為武漢肺炎併發症，雙腿要接受截肢手術的國際米蘭名宿貝魯基上周六離世，享年71歲。賽前雙方特別舉行默哀儀式，悼念這位前意大利國家隊守將。賽事一開始，國際已反客為主，壓着米蘭進攻，戰至5分鐘，在門前無人看管的拿達路馬天尼斯，便接應盧卡古的右路傳中一頂入網，先開紀錄。

33分鐘，米蘭得到一次黃金機會，後上助攻的迪奧靴南迪斯在禁區內起腳射門，僅僅在柱邊斜出。上半場補時階段，基斯甸艾歷臣在右路開出自由球，史堅尼亞的頭槌攻門越楣而去，國際只能帶着一球優勢返回更衣室。

AC米蘭易邊後加強攻勢，但國際門將漢丹洛域表現神勇，先是兩度化解伊巴謙莫域的攻門，之後又擋出辛度東拿利的近門勁射，力保不失。57分鐘，國際藉着一次快速突襲，由比列錫橫傳予龍門口的拿達路馬天尼斯建功，將比分改寫成2:0。66分鐘，國際再有快攻機會，並由盧卡古射成3:0。大幅落後的米蘭傾力反撲，無奈始終未能攻破漢丹洛域的十指關，最終慘吞三蛋完場。

全取三分後，國際以23戰得53分，繼續高踞聯賽榜首，米蘭則以49分排第二。

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