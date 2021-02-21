去年由於涉嫌使用假護照入境而被拘捕的巴西名宿朗拿甸奴，在去年12年尾在個人社交媒體上公佈母親感染武漢肺炎一事，需要被送入深切治療部（ICU）。據西班牙傳媒報道指，細哨母親最終敵不過武肺離世，享年71歲，細哨曾經效力過的巴甲球會明尼路亦在Twitter上證實這個消息。

細哨早前就曾於Twitter宣佈母親染疫的消息，並且提到會在深切治療部接受各種治療，不過經過2個月的博鬥後，細哨母親依然無法戰勝病魔，近日有傳出細哨母親病逝的消息。巴甲球隊明尼路在官方網站發出一篇報道：「令人遺憾的是，明尼路收到了朗拿甸奴母親逝世的消息，明尼路上下為此作哀悼，並且願意與細哨共度這個痛苦時刻。」

現年40歲的朗拿甸奴與母親的關係非常好，過去在巴塞贏得世界足球先生時，細哨更曾在球場上親吻自己母親的額頭。

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