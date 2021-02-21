有沙普夫被逐的理文今晚在菁英盃A組分組賽，靠法國老牌射手尼迪利頭槌攻入全場唯一入球，以1:0擊敗最後同樣10人應戰的標準流浪，以較佳得失球壓過同分傑志首名出線，周三四強將鬥愉園，而傑志則與東方龍獅爭另一決賽席位。

已篤定提早出線的理文在旺角場502名球迷面前對流浪，有老將中堅列斯奧正選領軍，從富力轉會的徐宏傑改踢左閘，至於新加盟的南韓前鋒金承龍暫居後備；這支18/19球季菁英盃冠軍開賽不足兩分鐘有小將劉穎笙傷出。15分鐘，流浪在禁區頂得罰球機會，隊長林嘉緯主射被理文守門員袁皓俊飛身拍出。

保住不失的理文取回中場優勢，並在23分鐘由黃皓雋右傳中，尼迪利接應頭槌頂入成1:0，理文憑這個入球領先半場。易邊後，兩隊作出不少調動，流浪收起身胖的巴西中場杜格拉斯，而理文有黃俊皓替隊長列斯奧。

戰況膠着到65分鐘，理文中堅沙普夫拉跌單刀的流浪翼鋒鄧樂文被逐離場，不過，理文翼鋒張匡延左路策動反擊，流浪中堅法蘭度判斷錯誤踢跌金承龍領紅牌，兩隊10人打10人，而金承龍主射罰球被流浪守門員盧兆崎擋出。流浪尾段有基藍馬串演中鋒，但理文保住1:0勝果到完場，並以6戰13分躋身準決賽，周三與愉園爭決賽入場券，而傑志在另一準決賽鬥東方。流浪6戰1分完成今屆菁英盃。

理文主教練陳曉明賽後表示球隊有傷兵反停賽，準決賽對進步中的愉園是不易應付，但徐宏傑及金承龍兩名對久休逾一年球員的表現感滿意。

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！