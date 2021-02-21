周六西甲尾場，皇家馬德里憑中場卡斯米路於下半場一錘定音，作客1:0小勝下游區的華拉度列，縮窄與一哥馬德里體育會的落後差距至3分，但仍然較對方踢多1場。

由於馬體會同日較早時在主場0:2爆冷不敵利雲特，皇馬今場勝出的話，就能進一步拉近積分距離，但缺少賓施馬在前線壓陣，上半場竟未有射門中框，屬今季第2次出現這種情況。事實上，代替賓施馬出任箭頭的馬里安奴戴亞斯，曾兩次將球射入網窩，但均因越位下食詐糊。

下半場，皇馬把握少有的機會，終在65分鐘有所斬獲，由卡斯米路接應卻奧斯的罰球傳中，在門前升高頭槌頂彈地球入網。這也是這位巴西國腳本季第4次利用頭槌建功，暫時與西維爾前鋒安尼斯利一樣是今季西甲頭槌王，帶領皇馬以1:0搶下4連勝，賽後積52分，落後踢少1場的馬體會3分。

賽後，教練施丹談到賓施馬的足踝傷情，不敢確定他能否在接下來的周中歐聯造訪阿特蘭大：「我們會再看看明天的情況，暫時不能告訴你們（傳媒）。我們不會讓他冒險上陣，假如他未康復，就不會隨隊。」另外，對於卡斯米路肩負起入球之責，施丹也予以讚賞：「我們都知道他有多好，也知道他的位置能帶來甚麼效用，他可以射門，然後入球，我也因此為球隊的表現感高興。」

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