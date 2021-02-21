利物浦周六0:2不敵愛華頓，英超4連敗之餘，也同時是他們主場的4連敗，上季稱霸的氣勢蕩然無存。作為紅軍名宿，桑拿士在天空體育評述時慨嘆舊東家由一支沒有人想遇到的球隊，變成現在隊隊都想蹂躪的球隊。

桑拿士賽後在電視台談及紅軍近期的連敗時，表現得非常失望：「利物浦已陷入陰影，作為他們的支持者，真的非常不開心。他們看起來沒有戰鬥的決心，我相信沒有利物浦的球員認為他們這場打得好。利物浦過去是一支沒有人想碰上的球隊，但現在卻每個人都想和他們交手，因為與他們對壘很輕鬆。」

同時，這位名宿就大讚對手愛華頓：「他們值得拿下3分，看起來非常難應付。利物浦有71%的控球，但大部份時間都只是保持住控球，沒有方向，而愛華頓就防守得很好，他們的門將也作了幾次撲救。」

至於非常受壓的紅軍主帥高普，雖然對賽果表示失望，但也不認為球隊踢得很差：「我們防守可以更好，第1個失球是不必要的。若從創造機會的角度來看，我們很多時踢得不錯，但一直都在追趕落後形勢，不夠冷靜，愛華頓防守得很深，但我們在禁區內還創造出一些機會，只是未能把握好。」

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