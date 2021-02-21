愛華頓前鋒摩斯堅恩季前外借予法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG），而這位意大利前鋒加盟後亦大踢爭氣波，今季各項賽事已經為PSG射入16球。近日有報道指PSG有意於夏天買斷堅恩，而愛華頓一方竟要價7,000萬鎊（約7.6億港元），認真誇張。

前年由祖雲達斯轉投愛華頓的堅恩，加盟初期被寄予厚望，可惜一季下來為「拖肥」上陣33場只入2球。即使意大利名帥安察洛堤接掌球隊，亦未能提升這位年僅20歲前鋒的表現，最終決定在去年夏天轉會窗最後一日外借予PSG。不過堅恩外借往PSG半季，各項賽事上陣29場已經射入16球，更深得新帥普捷天奴重用，上周中對巴塞隆拿的16強首回合就在魯營頂入一球，助球隊大勝而回。

當日愛華頓以2,750萬簽入堅恩已被評為「水貨」，不過外借半季卻有翻生迹象，所以據著名足球記者Fabrizio Romano的報道，PSG有意於夏天簽入堅恩，不過愛華頓卻為此尚有三年合約的前鋒開出7,000萬鎊的價碼，且看PSG最終會否接受。

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