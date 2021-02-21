英國傳媒報道，今年執教巴黎聖日耳門的普捷天奴，過往在執教熱刺時與哈利卡尼關係不俗，他有意把這位英格蘭前鋒帶到法國，轉會費約1.5億鎊（15億港元）。

普捷天奴過去執教熱刺時曾與卡尼共事5年半，更令卡尼慢慢成為頂級前鋒。早知更有傳熱刺球會因疫情影響，加上新球場的興建，令球會有一定的財政壓力，令主席利維（Daniel Levy）希望把一直被視為非賣品的卡尼出售，但就只會考慮至少1.5億鎊的報價，故普捷天奴亦希望PSG可以買下這位昔日愛將。有指兩位一直保持聯絡，當時普捷天奴執教巴黎聖日耳門，卡尼亦有以短訊祝賀。

不過，有指PSG目前引入卡尼的大前提是，陣中兩位球星尼馬和基利安麥巴比其中一位離開PSG，西甲雙雄巴塞隆拿和皇家馬德里都分別希望引入兩位球員，故普捷天奴亦需要為球隊的下季的前線陣容作打算。PSG更不是唯一對27歲的卡尼有興趣的球隊，英超的曼聯和曼城可以為球隊尋找一名具入球能力保證的9號球員，故卡尼都在兩間球會的考慮之列。

卡尼今季是英超唯一一位入球助攻達雙雙的球員，交出13個入球和11次助攻。然而，上周四的歐霸盃，哈利卡尼因足踝受傷未有隨隊，但摩連奴表示這位英格蘭隊長有望在今天鬥韋斯咸一仗復出。

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