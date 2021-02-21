被譽為未來有成為球王特質的挪威前鋒艾寧夏蘭特，周六德甲在魯爾區打吡梅開二度，當中一球更是伊巴式的半車身凌空倒掛，助多蒙特作客4:0大勝死敵史浩克04之餘，也創造個人在蜜蜂兵團的恐怖數據，43場入43球，同期得應屆FIFA最佳球員、拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基入球比他多。

多蒙特今場由查頓辛祖在42分鐘開紀錄，是這位英格蘭翼鋒在德甲的第35個入球，並以20歲10個月26天之齡，成為德甲史上最年輕達到35球里程碑的球員。3分鐘後，他就助攻拍檔夏蘭特建功，而這個入球更是妙到毫巔，後者在禁區內接應他的傳球，球不着地用左腳來個半車身凌空倒掛，仿如AC米蘭神鋒伊巴謙莫域般的招牌世界波，助球隊半場領先兩球。

換邊後60分鐘，多蒙特由拉菲爾古里路撞射成3:0，而去到79分鐘，夏蘭特門前接應祖迪比寧咸傳送射入空門，梅開二度領多蒙特大炒宿敵4:0，也在德甲重返勝軌。至於史浩克則繼續得9分在聯賽榜墊底。

從2020年1月加盟多蒙特以來，夏蘭特在43場正式比賽已入43球，場均1球，再加上國家隊入了6球，一共攻入49球，在同期5大聯賽的球員當中，只有羅拔仔的58球比他多。

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