周日紐卡素作客鬥曼聯，賽前紐卡素主帥兼前曼聯球員布魯士表示對方的葡萄牙中場般奴費南迪斯（B費）雖然加盟後表現出色，但他認為此子仍未能與當年簡東拿加盟曼聯的影響力和級數比較，指B費要為曼聯贏下一座冠軍，才能與「大帝」相提並論。

B費加盟曼聯一年多的時間，火速成為球隊的進攻核心，上仗在歐聯首回合對皇家蘇斯達梅開二度，今季各項賽事已經入到21球，效力紅魔以來，各項賽事上陣58場已直接參與了52球（33入球、19助攻）。雖然數據如此亮麗，但布魯士認為B費仍未能與簡東拿當年加盟曼聯時相比。

曾經在曼聯與簡東拿合作的布魯士表示：「對我們來說，簡東拿是推動曼聯奪冠的催化劑 。B費過去一年的表現，有點像簡東拿，簡東拿願意為世界上最好的球會付出一切，現在的曼聯亦是B費的舞台，甚至會有人用兩人作比較，這絕對是對B費的讚美。不過，他必須要像簡東拿一樣取得成就，假如B費為曼聯贏下冠軍，他就可以和簡東拿相提並論了。」

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