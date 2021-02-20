武漢肺炎疫情第四波持續，政府一刀切關閉所有體育設施及場地兩月，全職及兼職教練生計大受影響，當中足球為重災區，職業港超聯停操停賽，足校停止運作，縱使政府已重開部份場地及設施，但疫情下漠視體育業界死活，教練轉行，更因疫情令參與人數大減。香港國際米蘭青訓學院青訓總監趙俊傑坦言，學院在第四波處冷藏狀況，政府防疫無方，體育教練及足球教練等「陪葬」。阿仙奴（香港）足球學校總監高志超，更以「受重創」形容今次疫情。

體育界在持續超過一年的疫情，從來是最被受忽視的行業，縱使業界不斷加強防疫措施，也接受戴口罩運動，可是每次爆發必先被開刀；這回跳舞群組引爆的第四波，政府一聲令下關閉所有場地設施，令整個體育界再陷停頓，隨時陪葬。

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教練轉行或支半薪

有足球學校高層粗略估計在疫情一年間，只運作兩個多月，即是有九個多月沒收入，其間要支付員工薪金及租金，故只有少量全職教練獲半薪，更多是手停口停，無奈轉行，足校仍可苟延殘喘，但實際已被重創。

香港國際米蘭青訓學院青訓總監趙俊傑表示，早前還有家長報個人訓練，但這回跟隨學校暫停面授課堂下再沒人報名，學院只餘他與四名全職教練：「股東這段時間要交租金，要有其他收入才可支薪給我，收入差很多。國際米蘭算體恤大家苦況，已停收品牌費。目前是將整個學院放進『雪櫃』，等待解封。」國際學院只有精英學員維持網上訓練，這些收入勉夠支付幾位全職教練半薪。

為幫補收入照顧家庭，趙除處理學院行政，更辦網上海鮮外賣，由入單及送貨全部自己做：「政府除了限聚就是限聚，基本上沒其他措施。疫情已超過一年，我們（市民）做得不差，但未能斷尾令很多人已難以生活，政府是否做得差呢？政府似乎是等減少、恢復、又爆、又停，今次第四次，如何令市民盡快回復正常，這方面做得差，令體育教練及足球教練等行業『死晒』。踢球真的那麼大風險？但至今連一宗因此出現的個案都沒有。」

報名學員人數大跌

車路士足球學校（香港）在疫情再爆發後，廿多名全職教練再支半薪，其間安排教練進修，視像探訪老人中心，堅持繼續派發防疫用品給基層，並做好球場清潔，靜待政府重新開場。農曆年後，如不重開球場便可能結業的阿仙奴（香港）足球學校終等到政府重開場地，但總監高志超表示學校已重創，如不幸再有疫情出現，希望政府不要再一刀切：「第三波後再報名學員已銳減，重開後要想辦法提升學員興趣，令他們安心參與。」