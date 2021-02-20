「其實由Day 1起，我三間舖都有『安心出行』二維碼，現在政府將責任全推給我們，我不是替政府打工，真的是為做而做，之前封大厦，我不覺找到很多case。」37歲的前香港「七欖王子」卓銘然（Ricky），2013年至今開了3間拉麵店，之前沒晚市堂食接近兩個半月，損失至少六位數，憑積蓄頂硬上，以為等到年初七恢復晚市，怎知政府將「安心」責任推在商舖上，變相加重負擔。

去年中曾訪問Ricky有關疫情下的拉麵銷情，他當時表示三店每月恆常支出也要百多萬，生意跌近七成，去年12月初開始禁晚市堂食更雪上加霜：「很少人會外賣拉麵，沒堂食對我們打擊很大，邊蝕邊做，靠之前賺的捱下去，亦叫同事放無薪假或減薪幫手，比起最初只是限人數及社交距離，現在更艱難，之前業主都減了租，但近期簽完新約後，業主又不減了，所以做得很辛苦、很淒慘。」

政府於本月10日宣佈晚市堂食由初七起放寬至晚上10時，每枱四人，但客人必須入食肆前用「安心出行」，員工每14日做檢測，若沒遵守條件，可被罰停業3至14日：「你一定要客人嘟『安心』，如果客人死都不願呢？我報警？我不做他生意？要我得罪客人？員工每14日做檢測，如果有1、2個說要排隊，未能準時返工，那又要請part time幫手？」