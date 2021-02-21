梅韋迪夫雖然兩度殺入大滿貫決賽均無功而還，但他仍廣被視為眾多次世代網球明星中，表現最穩定的一位。他早前就表示自己得以專心比賽，全賴有一位對網球運動有相當認識的妻子。

梅韋迪夫作風調，外界對其私生活所知不多，但原來這位25歲球手已經成家立室，妻子更曾是網壇中人。梅韋迪夫與妻子Daria 2014年在俄羅斯首都莫斯科結識，雙方並於18年9月共諧連理。其實Daria年少時亦是一位網球選手，但因為種種傷患未能成為職業球員。

「直至17、18歲前，Daria一直都是打網球的，但受傷各種傷患影響，她並未達到理想中的水平。」梅韋迪夫說。「不過，很慶幸她了解網球，明白我在賽前不能跟她四出購物，也知道我由早到晚也會相當忙碌。」

「如果對網球完全沒有認識，或許難以習慣這種模式。這對我成為一位更好的人、更好的球員有很大幫助。」梅韋迪夫續道。

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