前足總技術總監曾偉忠帶領港足在廣州亞運創歴史後，縱獲足總高層挽留，但希望有多點時陪伴家人，加上要足球評述工作，到13年以兼職身份重返足總，出任5人足球發展經理，藉此重建本地街場小球文化，而他表示數年內推行職業5人聯賽。

本身是工作狂的曾偉忠過往經常被太太投訴，在家繼續工作，而11年鳳凰計劃上馬，當時主席梁孔德及首任行政總裁麥國棟游說他回足總，到2013年，足總增設5人足經理職位，加上容許兼職，外號「招積」的曾決定接受新挑戰。

他說：「大家知我脾氣，加上要講波，2013年足總有5人足球新職位，可以兼職，輕鬆自在好多，不用聽其他閒言閒語，而可藉此培育香港足球員。過往好多出色球員係踢小型足球，決定接受挑戰，又做了8年，而5人足球由冇人知點踢，到開始多人參與，下一步要推行半職業，目標到2025年辦職業5人聯賽。」

他指出，本地小型球有過百年歷史，不少名將來自小型球，是香港的非物質文化遺產，而新五年計劃繼續將5人列作重點，有助推動。他說：「現要擴大參與人口，想建立街場文化，因場地細，一隊只要4、5個人便可以開波，小學以籃球場作訓練場亦可，而職業是必須的一步，如再不發力，會落後鄰近地方更多。」政府重視5人足球，但近期興建的5人場，完全不合規格，惹來建場實際是交數，並非有心推動。

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