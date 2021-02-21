足總醫務委員會主席容樹恆醫生上周六受港台節目《波樂無窮》訪問時透露，足總已向政府提交有意申辦本年度亞冠盃及亞協盃分組賽的計劃書，現正等待政府審批。

受武漢肺炎疫情影響，亞洲足協早前決定今年的亞冠盃及亞協盃將改踢賽會制，而今年代表香港出戰兩項亞洲球會賽，即亞冠盃及亞協盃的傑志、東方龍獅及理文先後表態希望可以申辦賽事。足總醫務委員會主席容樹恆透露，球會獲足總支持提出有意申辦今年亞冠盃及亞協盃主辦後，已在一星期內正式向政府提出，現在首是先得到政府支持，因為如政府不支持是不可能成事。

容醫生表示疫情下，今年的亞洲球會賽不能以主客方式進行，並決定改踢賽會制，集中在一個地方進行，當中亞冠盃要約兩星期完成該組分組賽。他說:「亞冠盃於4月中進行，如隊要離開，返港後仍要隔離，餘下時間好緊張，故幾隊要踢亞洲球會賽的球會早前與足總撰寫計劃書向政府提出在香港申辦，如成事可改善氣氛，而政府幾日內已有回應，相信政府也有誠意支持足總爭取。」

他透露，計劃建議政府提出以隔離泡泡形式，即抵港人士來港前48小時接受檢測，抵港後再檢，而在港期間只能往返指定酒店及訓練場地，希望獲政豁免抵港人士必須隔離的措施。他說:「亞冠盃有三隊外隊，涉及人數約200人，而亞協因同組有兩隊是本地球會，估計是100人左右，而政府隨即向足總查詢計劃細節。」他承認，申辦將面對不少問題待，除要政府支持，還要亞洲足協批准，估計下周有消息。

傑志在亞冠盃分組賽同組對手泰港已獲泰國聯賽會表態支持，正與泰國政府商議後已向亞洲足協提出申辦，預計本周會知道結果。

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