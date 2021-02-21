下月世界盃外圍賽重燃戰火，名隊的主教練正準備點兵工作，不過，由於疫情關係，德國要求從英國入境的人士需要隔離開10天，為免影響球隊，傳德甲的多蒙特決定不放陣中兩位英格蘭小將查頓辛祖和祖迪比寜咸回三獅大軍。

下月尾英軍將要應付三場世界盃外圍賽，包括主場對聖馬力諾、作客鬥阿爾巴尼亞和主場對波蘭，辛祖和比寜咸在去年11月雙雙入選英格蘭大軍參與歐國聯的賽事，但修夫基可能要放棄這兩位效力多仔的球員。

原因是因應疫情關係，除了特殊情况外，目前德國禁止人士從英國入境，即使得到允許，抵達德國後亦須隔離10天，即使精英運動員亦不獲額免，意味假如兩人回英報到，回來後的10天亦未能替多仔上陣，目前多仔要在聯賽爭奪歐聯參賽資格，屆時球隊亦可能要應付今季歐聯淘汰賽的賽事。在這種情況下，據國際足協的規定，球會可以阻止球員參加國家隊的比賽。不過，有傳德國在下月初會開會商討入境規定，令事情仍有轉機。

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