受到嚴寒天氣影響，美國多處出現電力及食水供應短缺，網隊後衞夏登（James Harden）旗下位於候斯頓的餐廳「13」，就特別預備了3,000份食物，贈予當地有需要的居民。

「13」餐廳透過社交媒體宣佈，在周六送出3,000份食物，民眾可親臨餐廳領取，對於有特殊需要的人士，更可聯絡餐廳安排送餐服務。除了食物之外，餐廳亦會向災民供應食水，以解決他們的燃眉之急。另一方面，夏登亦計劃提供相關物資及人力等援助，協助災民重建因嚴寒受損的房屋。

夏登曾效力火箭超過八季，但季初決定離隊，並迫使球會將他交易到有力爭標的網隊。夏登的餐廳在上月開幕之前，就有大批懷疑是火箭球迷的網民，在網上留下大量負面食評洩忿。這位三屆NBA得分王亦承認，自己永遠也對火箭球迷有所虧欠。

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