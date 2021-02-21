梅韋迪夫周日就會在澳網男單決賽，挑戰八屆冠軍祖高域，爭奪個人首項大滿貫冠軍。這位俄羅斯新星自去年11月起，已經連贏20場賽事，包括在巴黎大師賽五連勝封王、在ATP年終賽五連勝奪冠，在ATP盃四戰全勝，以及在澳網頭六圈全勝，一路殺入決賽，氣勢一時無兩。其實，目前只有6位現役球手，曾在ATP級別賽事取得最少20連勝，當中包括迪樸度、梅禮、拿度、費達拿，以及曾經連贏43場、在歷代連勝榜排第三的祖高域，所以就算梅韋迪夫周日能在澳網封王，也要再花一番努力，才有望追上對方的紀錄。

現役男網球手最長連勝紀錄

#5 迪樸度（23場）

迪樸度在08年夏天，曾造出23場連勝佳績，為他帶來生涯頭四項ATP錦標，包括在斯圖加特賽及基茨比爾舉行的兩項泥地賽，以及在洛杉磯及華盛頓舉行的兩項硬地賽。他一路戰至當年的美網八強，才被梅禮終止連勝走勢，其世界排當時一口氣由第65位，急升至第13位。

#4 梅禮（28場）

梅禮在16至17年間，曾經連贏28場比賽，包括在16年最後24戰全勝，拿下五項錦標，包括在上海大師賽、巴黎大師賽及年終賽冠軍。這段強勢更令他在16年11月7日登上世界排名第一位。這位英國球手在踏入17後頭四年均告勝出，直至在多哈賽決賽不敵祖高域，連勝方告斷纜。

#3 拿度（32場）

拿度在2008曾造出32連勝佳績，其間拿下五項錦標，包括連贏漢堡賽及法網兩項泥地賽冠軍，之後又贏得皇后會盃及溫網兩項草地賽，繼而再在加拿大贏得一項1000分級大師賽冠軍。直至於辛辛那提大師賽四強遇上祖高域，連勝才被打斷。

#2 費達拿（41場）

雄霸網壇多年的費達拿，曾七度錄得最少連贏20場的走勢，當中在06至07年更曾創下41連勝佳績。在辛辛那提賽不敵梅禮後，費達拿在06年餘下29仗未嚐一敗，收獲五項錦標，包括在美網及年終賽封王。他之後在07年頭12場賽事亦未逢敗績，直至在印第安韋爾斯賽第一戰不敵卡拿斯，連勝才告落幕。

#1 祖高域（43場）

祖高域曾六次錄得最少連贏20場的走勢，當中最長一次就連贏了43場，在公開化年代僅次於阿根廷名宿維拉斯（46場）及蘭度（44場）。祖高域10年在年終賽決賽不敵費達拿後，先在台維斯盃錄得兩勝，之後在11年頭41場賽事取得全勝，其間贏得七項冠軍，包括於澳網封王。直至法網四強意外不敵費達拿，祖高域的連勝強勢才結束。

截至周日澳網男單決賽前

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