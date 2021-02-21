港超聯球會東方龍獅今晨公佈，今季加盟該隊的巴西翼鋒費蘭度已獲入境處批出特區護照，今日對晉峰的菁英盃分組賽以本地球員身份為球隊上陣，並可成為港隊教練麥柏倫6月出戰世盃外的新兵。

現年34歲的費蘭度在效力傑志時已透露棄巴西護照，以求代表香港出戰國際賽。結果這個長遠目標，到他今季轉會東方後成事。東方今晨公佈，在港居住超過七年的費蘭度，已領取特區護照，並成為香港人，而費蘭度成為正式港人後，隨即符合代表香港出戰國際賽的資格，相信這名前足球先生有機會為港隊出戰延至6月的世盃外。

費蘭度於13/14球季加盟公民，之後一季轉投YFC澳滌，15/16球季投傑志，在傑志五季奪多項錦標，又出戰過亞冠盃分組賽，更當選過16/17球季的足球先生，而他早前表示一直希望可以代表香港出戰國際賽。

他早前接受訪問時，這樣說：「自己所得的，全是香港的球會給我，希望未來有機會為香港作出更多貢獻，代表香港出戰國際賽便是其中一個好好回饋香港的方式。」費蘭度是東方陣內第四名巴西入籍兵，另外三位為中堅基頓、中場迪高及前鋒辛祖。消息指，傑志巴西翼鋒蘇沙亦將獲批特區護照。

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