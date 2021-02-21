艾寧夏蘭特近期被吹捧上天，有傳曼聯又再打其主意，領隊蘇斯克查準備出動人情牌，加上可和多蒙特討價還價，有信心這位挪威20歲中鋒的轉會費，絕不會高於去夏羅致其隊友查頓辛祖的1.2億鎊。

夏蘭特剛在周六的德甲魯爾區打吡梅開二度，當中一球更是絕頂漂亮的伊巴式半車身倒掛，連同周中歐聯贏西維爾一仗在內，近3仗已轟入5球。這位新神鋒預計不會長留多蒙特，躍升豪門球會只是遲早的事，而曼聯將要與西甲雙雄巴塞隆拿、皇家馬德里以及曼城等英超死敵爭搶前途無可限量的他。

不過，報道指曼聯的優勢就在於蘇斯克查，皆因在莫迪擔任主帥時，夏蘭特就在他麾下獲提拔，因此曼聯勢靠蘇B打人情牌來拉攏這位年輕前鋒過檔。蘇B日前受訪就雄心壯志，揚言想令曼聯成為世界級球員期望加入的球隊：「要成為一支非常成功的曼聯隊，我們已有計劃，這會是一隊所有頂尖球員想來到的球隊，取決於我們的成績不斷改善，而且要和奪冠很接近。我不想說看中了甚麼球員，但我們確實在進行中。」

曼聯去年冬天曾爭輸給多蒙特，失去當時仍效力薩爾斯堡的夏蘭特，但據稱他們不怕蜜蜂兵團會抬價太高，不會像去年夏天想引入查頓辛祖時，對方獅子開大口提出1.2億鎊才放人。這是因為夏蘭特當日與多蒙特簽下的協議中有違約金條款，如明年夏天有球會能出價6,600萬鎊，就肯定要放走這位前鋒，但一般相信以他加盟多蒙特後的表現來看，現時的市值已遠高於這個價錢，因此蜜蜂兵團為免蝕底，可能今夏就轉售，就是因為有這項條款，紅魔有望以低於1億鎊的轉會費引入這名心頭好。

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