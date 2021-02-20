日本球手大坂直美周六在澳網女單決賽，只花了1小時17分鐘，便以直落兩盤擊敗美國的比迪封后，贏得個人第四項女單大滿貫錦標。曾七奪大滿貫冠軍，包括三度在澳網封王的瑞典網球名宿韋蘭特預言，大坂直美在職業生涯最少可以贏得10項大滿貫錦標。

連同今屆澳網在內，大坂直美四度打入大滿貫決賽均能成功奪標，成績斐然，韋蘭特認為，她在決賽一開始已表現出王者風範。「大坂今仗明顯是表現較佳的一方，而且看起來很輕鬆。你無論怎樣也擾亂不了她，從慶祝時的冷靜可見，她早已預計自己會贏出。」韋蘭特說。「我認為她最少可以贏得10項大滿貫錦標。真的，從所有跡象看來，她最少也可以贏10項。當然，我們都知道爭勝動機最常重要。在身體上，她的移動不是太好，但她很強壯，看來不會太容易受傷。」

「大坂獲勝後的情緒很壓抑，表示她仍想贏得更多，我認為唯一的疑問是，她在泥地賽的表現會如何？她能否在溫網的草地場有理想發揮 ?」全年有四大滿貫，她在每一項也應該有力染指錦標。但以目前的情況來看，她已經是自莎蓮娜之後，在硬地場最厲害的女將了。」韋蘭特續道。

韋蘭特認為年僅23歲的大坂直美前途無限，但同時應該令自己的打法更多元法，以應付漫長的職業生涯。他說：「我們都知道，當你一直贏下去的時候，並沒有需有改變自己的打法，但總有一天她會落敗，並因而令信心受損，但如果有後備方案，可能只需要幾個賽事，便可重新適應了。我認這是她唯一可以改善的地方。」

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