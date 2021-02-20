【本報訊】因武漢肺炎第4波而停戰近3個月的菁英盃，上周六在小西灣運動場重燃戰火，上演冠忠南區對愉園的B組分組賽，賽事容許球迷入場，入場的349名球迷大部份寧願填表，也不使用「安心出行」。

足總賽前通知入場球迷，可預先網上登記，或入場前填寫申報表，亦可選擇掃安心出行。所有入場人士須先檢測體溫，再填寫申報表，有年輕球迷獲悉復賽入場支持，並指填表過程順利，但有資深球迷指想使用「安心出行」，可是試了幾次也不成功。最終愉園憑盧斯安奴及朱偉鈞上下半場各入一球，2:0擊敗有史提芬彭利拿主射12碼一飛沖天的冠忠南區，小組居首。

尾場衞冕傑志在旺角場上演的A組賽對天水圍飛馬，吸引1,191名球迷入場。開賽八分鐘，傑志丹尼左路傳中，安永佳近柱跳頂入網，領先1:0，飛馬的巴西中場達施華在39分鐘追成1:1完半場。易邊後，基爾頓57分鐘右路傳中，安永佳頂入其季內第九球，領先2:1。戰至84分鐘，傑志右路罰球傳向遠柱，艾里奧頂入。飛馬中堅古安奴在86分鐘從後拉跌單刀的傑志中場蘇沙，被紅牌逐離場，最終亦輸1:3。

傑志以3勝3和得12分升首位並確保出線，而飛馬6戰7分完成今季菁英盃。傑志教練朱志光賽後大讚陣中超援、初登場的前西班牙小國腳中場巴爾拿：「巴爾拿曾在高水平聯賽比賽，來到這裏當然可以幫到球隊，尤其是年輕球員。」