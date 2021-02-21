賽前各項賽事17連勝的曼城，就算下周在歐聯16強後顧之憂，但今場作客阿仙奴仍強陣出擊，兩名傷兵奇雲迪布尼及根度簡齊齊復任正選，組成雙核心為藍月組織攻勢；反觀阿仙奴今仗雖有基蘭泰亞尼復出，但領隊阿迪達選擇收起經常犯錯的大衛雷斯，選擇了柏保路馬尼與洛賀丁這套中堅組合，配合兩名防中格列沙加與艾利尼，且看能否抵擋曼城的強勁攻力。

阿仙奴（4-2-3-1）

門將：賓特尼奴

後防：比利連、柏保路馬尼、洛賀丁、基蘭泰亞尼

中場：格列沙加、艾利尼

進攻中場：尼高拉斯比比、馬田奧迪加特、布卡約沙卡

前鋒：奧巴美揚

曼城（4-3-3）

門將：艾達臣摩拉斯

後防：祖奧簡斯路、魯賓戴亞斯、史東斯、辛真高

中場：奇雲迪布尼、費蘭甸奴、根度簡

前鋒：馬列斯、史達寧、貝拿度施華

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周日英超大戰師徒對決，由徒弟阿迪達執教的阿仙奴，主場迎戰師傅哥迪奧拿領軍的曼城。藍月勢不可擋，締造破紀錄的各項賽事17連勝，今仗前場多位進攻球員如奇雲迪布尼和根度簡等傷癒回歸，近5場只贏1仗的兵工廠恐怕勢難擋路。

阿仙奴 vs 曼城 now621及611台00:30直播

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