東方龍獅今午在菁英盃B組最後一輪分組賽，靠前鋒辛祖上半場梅開二度，以2:1反勝晉峰，以較佳對賽壓過愉園，首名晉級周三的四強。

賽前已出線的東方在小西灣運動場內303名球迷面前，有剛加盟的杜度正選，而林恩許在中場與迪高及小將馬希偉合作，不過，季內兩鬥東方全敗且共失10球的晉峰，開賽9分鐘藉罰球機會，由劉俊仁先開紀錄。東方失守後，只花4分鐘便由辛祖扳平。

戰至22分鐘，東方艾華頓左傳中，辛祖無人看管下控定，輕易射破17歲年輕門員龐焯熙大門，東方反勝晉峰2:1完半場。東方易邊後換入剛成為港人的費蘭度、中堅艾華度及前鋒盧卡斯；前者剛傷癒復出，未在狀態，而東方餘下時間似志在保住勝局，晉峰無力攻破東方大門，兩隊在乏善可陳的表現結束這場賽事。

東方小勝後，6戰13分，以較佳對賽壓同分的愉園，周三晚爭取決賽席位，對手是理文或傑志，而晉峰6戰1和5負在小組包尾。東方教練李志堅賽後表示，由於賽前已出線，故此戰完全未有理會賽果，志在讓球員透過比賽提升戕態應付往後賽事，而費蘭度接受手術後，後備上陣需時提升狀態；至於準決賽對傑志或理文也是硬仗，分別是在小西灣還是旺角場作賽的分別。晉峰總教練何信賢指表現已有改善，首個由罰球所製造出的入球是經演練而產生，但球隊要破悶局，就切需在進攻上要有突破。

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