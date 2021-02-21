周六愛華頓靠李察利臣及基菲爾施古臣的入球，以2:0擊敗同市宿敵利物浦。自從去年10月在首循環的默郡打吡踢傷對方後衞華基爾雲迪積克（VVD）後，愛華頓門將比克福特一直都遭受紅軍球迷在社交媒體咒罵，更一度受到了死亡威脅。不過今場再次面對紅軍，這位英軍門將全場交出6次撲救，並且成功協助球隊保持不失，總算為自己爭回一口氣。

由於兩隊在去年10月交手時，比克福特出迎粗暴鏟傷VVD，導致後者一直養傷至今，就連球證奧利華隨後也承認應該將比克福特罰下。不過事隔4個月再鬥紅軍，比克福特就作出幾次精采的撲救，上半場先是奮力撲出佐敦軒達臣的窩利抽射，然後下半場又擋出穆罕默德沙拿在門前的射門，賽後比克福特更獲得足球網站whoscore評為全場最高分的8.1分。

據Squawka Football的統計數據，今仗比克福特一共作出了6次的撲球，是比克福特參加默郡打吡以來，在未有失球的情況下，單場奉獻出最高的撲救次數。賽後這名26歲門將獲得領隊安察洛堤的盛讚：「比克福特以及後防球員表現很好，這就是每個人也認識的比克福特，面對射門時非常有自信。」

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