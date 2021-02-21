周六愛華頓作客以2:0擊敗利物浦，事隔22年後首次在晏菲路球場取勝，今場變陣出擊的「拖肥」領隊安察洛堤功不可沒。其實過往安察洛堤在執教其他球隊面對利物浦也是贏多輸小，這位意大利教頭賽後亦透露今場的戰術安排，談到自己如何在晏菲路帶走三分。

今場愛華頓在作客面對同市宿敵全取三分後，完場後的肥安依然顯得非常淡定，相反助教鄧肯費格遜非常興奮衝到場上與球員慶祝，二人形成強烈對比。雖然愛華頓球迷等了這場勝仗足足22年，但其實過往肥安帶領不同球隊16次對陣利物浦，一共取得8場勝仗，而且只輸過5次，名乎其實是紅軍剋星。

賽後肥安就提到了今場比賽的戰術：「今場我派出兩名前鋒李察利臣及占士洛迪古斯，再讓史密斯高文防守安德魯羅拔臣，四名後防負責穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴及沙迪奧文尼。第一個入球令我們有更多信心，當你來到〝菲路球場時，你就必須要防守，利物浦仍然很出色，不過我們防守也做得不錯。」

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