澳網已打至決賽，雖然5號種籽薛斯柏斯已在4強被梅韋迪夫拍走，但關於這位22歲希臘球手，原來他因去年曾支持香港反送中運動，遭到內地央視封殺，禁播其賽事，包括8強曾奇蹟反勝拿度盤數3:2的大戰。

薛斯柏斯去年6月曾在Twitter轉發一段名為「自由是嚴重罪行」、力撐香港反送中運動的影片，當時還寫下：「這段影片好的讓我看到都哭了」的評語，因而被大陸網民標籤為支持港獨，紛紛「玻璃心」發作舉報這位在內地被暱稱為「7784」的球手，揚言拒看其賽事及抵制他來中國比賽。

雖然薛斯柏斯在得知中國網民反應後，已馬上刪帖，但截圖仍在網上瘋傳，而央視也隨之有所行動，禁播他的比賽，因此早幾天與拿度的8強戰，內地球迷也無法從正常途徑觀賞，內地《新浪體育》甚至在微博報道這場比賽時，一度以「對手」來稱呼薛斯柏斯，而且發放的所有照片都只有拿度。至於央視網的報道，他的名字也是「被消失」。

不過4強時，據說也有網民要求央視播他對梅韋迪夫的比賽，但最終都未有成事，惟他在4強已出局，央視現看來可以「安心」直播決賽了！

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