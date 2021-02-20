大坂直美周六在澳網女單決賽，以2:0擊敗美國的比迪，贏得個人第四項大滿貫錦標。瑞典網球名宿韋蘭特預言，大坂在職業生涯內最少可以得10座大滿貫獎盃，這位23歲日本球手就表示會按部就班，並期望自己可以有一個很長的職業球員生涯。

「我會按部就班，在目前來看，會先爭取第五項。贏得第五項之後，我可能就會想，在10項之前再分一半，或許是七至八項吧。」大坂直美賽後說。「我喜歡每件事情來看，而不是只着眼全局。我喜歡活在當下，當然，他（韋蘭特）這麼說是我的光榮，但我不想自己要承受這種壓力與期望。我的對手都是世上最好的球手，當時機來到，我自然可以再染指大滿貫錦標。以目前的情況來說，我只能控制自己可以控制的事情，就是努力練習，讓自己保持爭標機會。」

大坂直美又指，雖然自己四項大滿貫冠軍都是在硬地取得，但其實她在泥地的表現也不差，有信心在之後的法國爭取佳績。除此之外，大坂還希望盡量延長自己的球員生涯。她說：「聽起上來有點奇怪，但我最想做到的是，希望能夠一直打下去，到有朝一日跟一位女孩比賽後，對方會說我曾經是她最喜歡的球員。」

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