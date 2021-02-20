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利物浦4連敗｜軒達臣隨時長唞 所剩中堅冇個孭到飛？

1小時前
軒達臣受傷，利物浦所剩中堅包括奧辛卡巴克（左上小圖）、賓戴維斯（左下小圖）、里斯威廉斯（右下小圖）與尼達利菲臘斯（右上小圖）

利物浦周六在默西賽德郡打吡吞敗仗，英超加主場都錄得4連敗，禍不單行是隊長佐敦軒達臣踢了半小時就因傷退下火線，領隊高普賽後坦言軒達臣的傷患「不太好」，這對本已陷入中堅荒的紅軍，更是最大的打擊。

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周六0:2負愛華頓一仗，軒達臣踢至25分鐘左右，引球推進時受敵軍杜哥利緊纏下不慎拉傷，倒地時狀甚痛苦；雖然經治理後曾重新入場比賽，但及後仍決定退下火線。高普賽後受訪時，看來也對這位30歲隊長的傷患不感樂觀：「是鼠蹊和內收肌之間的位置，不太好......」

他再補充：「但我們還不能準確了解傷情，明天才知道，但隊醫們沒有人對此表示樂觀。」

利物浦大部份主力中堅都在十字軍名單中，包括季初受傷的華基爾雲迪積克及祖高美斯，分別養傷了4個多月和3個半月後，最近才重返訓練中心進行復康的療程，相信兩人至少都還要1個月後才能正式候命。至於上月尾受傷的喀麥隆中堅祖爾麥迪比，更已提早收咧。

與軒達臣一樣屬客串中堅角色的法賓奴泰華利斯，預計也要1至2周後才能回歸，也就是說下輪英超作客榜尾的錫菲聯，高普要從兩位1月來投的新中堅奧辛卡巴克及賓戴維斯，以及兩名青年軍提拔上來、經驗未足的小將尼達利菲臘斯與里斯威廉斯4人之間選擇。最近連續兩場英超都擔正與軒達臣扼守中路的土耳其國腳卡巴克，顯然未抓好英超比賽節奏，今場對愛華頓的第1個失球，正是他走漏李察利臣後被對方輕鬆半單刀建功，因此對紅軍而言，軒達臣受傷簡直就是雪上加霜的噩耗，而利物浦或可能在下場賽事，出現本季各項賽事所見的第20對中堅組合。

利物浦受傷中堅情況

華基爾雲迪積克

受傷時間：去年10月18日

預計復出時間：4月

祖高美斯

受傷時間：去年11月12日

預計復出時間：3或4月

祖爾麥迪比

受傷時間：1月29日

預計復出時間：下季

法賓奴泰華利斯

受傷時間：2月12日

預計復出時間：3月

佐敦軒達臣

受傷時間：2月21日

預計復出時間：未知

利物浦現餘中堅今季上陣次數

奧辛卡巴克

英超上陣次數：2場

上陣時的失球情況：2場失5球

賓戴維斯

英超上陣次數：0場

上陣時的失球情況：/

尼達利菲臘斯

英超上陣次數：7場（2場後備）

上陣時的失球情況：7場失5球

里斯威廉斯

英超上陣次數：2場（1場後備）

上陣時的失球情況：2場失2球

註：失球計算為該球員上場後所出現

資料來源：英超官網

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