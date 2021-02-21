利物浦周六英超主場0:2不敵愛華頓，領隊高普與對方助教鄧肯費格遜據悉曾在場邊發生口角，要由拖肥隊長史密斯高文介入緩和氣氛。賽後有影片見到，鄧肯費格遜在客軍更衣室帶領愛華頓球員慶祝，興奮不已，顯然比領隊安察洛堤還要雀躍。

著名記者Julien Laurens引述內部人士消息，當利物浦下半場被判罰那球爭議性12碼時，鄧肯費格遜曾在場邊譏笑，而高普便馬上向對方呼喝：「你為甚麼笑？」然而，鄧肯也不甘示弱，回敬高普一句：「我們要被允許說話或笑嗎？還是這只是你高普不准我們這樣？」

隨後，史密斯高文介入安撫了鄧肯費格遜，才沒有再與高普發生更嚴重的衝突，但賽後愛華頓後備球員尼斯尼干高上載了球隊在更衣室慶祝的影片，只見費格遜也在當中興奮若狂地慶祝，而且他在賽後返回更衣室時，也開心地親吻史密斯高文的額頭。相比早前領隊安察洛堤在球隊絕殺熱刺的英足盃第5圈賽事，見着入球後因怕凍還只顧捧着手上的熱茶杯取暖，剛好相映成趣。一個冷靜替球隊策劃最強部署，一個就熱情如火鼓勵球員，振奮人心。

愛華頓事隔22年後再於晏菲路嘗得勝仗，對上一次的1999年9月27日，當時由奇雲甘保一箭定江山，但鄧肯費格遜當時不在隊內，他在1998年曾轉會至紐卡素，至2000年夏天才重返球會，效力至06年掛靴。

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