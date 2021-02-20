曼聯在今季英超表現再進一步，更曾一度進佔榜首位置，雖然目前已被同市死對頭曼城取而代之，並被拋開一段距離，但在英超力保前四位置仍是重要任務，今仗回到主場出擊迎戰紐卡素，乘上周四歐霸盃大勝強勢，勢必大勝後防不濟的紐記，紅魔讓得起球半/兩球，捧上盤。（球賽編號：星期日40；now621台明日3:00am直播）

曼聯在上月一度在英超登頂，但隨後表現反覆，近兩輪先後賽和愛華頓與西布朗後，近5場聯賽僅1勝下目前已落後榜首曼城達10分。要爭標無疑困難，不過紅魔仍要為留在前四名努力，確保下季能續戰歐聯；球隊現時與李城、車路士及韋斯咸等爭四競爭對手差距不大，不容再失分。

曼聯在上周四歐霸盃32強首回合，於中立場以4:0大破皇家蘇斯達，主力般奴費南迪斯再一次交出高水準演出，球隊亦打好晉級基礎，領隊蘇斯克查毋須為周四於主場上演的次回合賽事留力。紅魔在上輪英超主場痛失兩分，大好形勢遭愛華頓逼和3:3，不過進攻上始終是信心保證，近6場英超主場比賽有4仗攻入對手2球或以上，包括曾以6:2及9:0分別狂勝列斯聯及修咸頓，防守力弱的紐卡素今場勢遭殃。

紐卡素近三次聯賽作客曼聯未嘗一勝，球隊在今季亦長期處於下游位置，雖然早前一度拿下兩場勝仗，擊敗當時狀態極差的愛華頓及修咸頓，但這是亦紐記近9場英超僅有2場勝仗，其餘7戰全敗，其間亦有多達7仗失掉2球或以上。在今季英超已入10球的首席射手哥林威爾遜續缺陣下，今場造訪曼聯難被看好，捧紅魔上盤。

文：何西