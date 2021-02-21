繼今季首循環對愛華頓出現華基爾雲迪積克（VVD）被對方門將比克福特飛鏟撞傷，未有領紅牌被逐的爭議後，利物浦在周六次循環主場負0:2的默郡打吡，疑又受到不公判決。紅軍所失的第2球為12碼，但阿歷山大阿諾特的犯規有商榷，領隊高普賽後非常質疑球證卡雲拿，並暗諷對方看到所有人都看不到的東西。

犯規出現在下半場81分鐘，當時卡維特利雲入楔禁區射門，被艾利臣比加撲出，而他想衝前補射一刻，剛好被面前因第一下鏟截不果倒地的阿諾特絆倒，結果卡雲拿得到視像助理裁判（VAR）指引，到場邊觀看重播，最終判罰12碼，由基菲爾施古臣操刀替客隊奠定22年來在晏菲路的首勝。

這也是利物浦在英超踏入2021年所失的第3球12碼，沒有球隊比他們多，而且3球都在晏菲路主場獲得。領隊高普賽後被問到這球12碼時，他諷刺地回應：「問我是不公平的，但每個人都這樣問我，那意味大家都認為這不是12碼，但這已經不重要，因為球證認為是12碼。我也想問問他（卡雲拿），但在做完訪問後，球證們已經離開了，我只是想問問他看到了甚麼。他受到VAR指示去看重播，但只看了一秒鐘就離開了，而且離屏幕有3至4碼距離，然後就轉身判罰12碼，所以他顯然看到人家看不到的東西。」

在天空體育出任評述的紅軍名宿桑拿士，也對判決表示不滿：「絕對不是12碼，在兩人接觸前，阿諾特已先倒下。我認為沒有一個職業足球員會說那是12碼......」在旁的前愛華頓中堅尼史葛，也認同桑拿士的看法：「阿諾特真的不幸，他很好地回到重要位置補位，我作為也是防守出身的球員，這個判決讓人失望。」

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