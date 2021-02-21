3年內在澳網兩度封后的大坂直美，在奪冠後翌日早上便進行「指定動作」，和她的團隊前往墨爾本皇家植物園拍攝冠軍照。

墨爾本皇家植物園附近就是維多利亞州總督府，而澳網冠軍往年都要來到這裏拍照。2019年曾首次在該項賽事封后的大坂直美，相信對此處一點不陌生，穿上她代言品牌LV一套混雜紅黑橙、價值42.7萬日元（約3.1萬港元）的裝束，擺出漂亮pose任攝影師拍攝，而她的團隊也有隨行。

在周一公佈的最新網球壇世界排名中，23歲的大坂將會超越哈蕾普升上第二位，但對於挑戰芭迪的一姐位置，她就坦言沒有想太多：「老實說，我根本沒有考慮世界排名，因為我參加的比賽不多，只是想着如何在參加的比賽中表現出色一面，這才是我的目標。今年想要保持穩定發揮，不希望在6、7月時狀態大走樣。」

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