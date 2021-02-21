世界排名第一的塞爾維亞球星祖高域，周日就會在澳洲網球公開賽決賽，硬撼俄羅斯的梅韋迪夫，爭取個人第18項第滿貫錦標。祖高域在今屆賽事雖然一度受到腹肌受傷影響，但由於發球表現出色，加上場地速度極高之助，令他至今已轟出100個「Ace球」，亦成為他爭取九度稱霸澳網的最強武器。

祖高域向來以防守力強見稱，反而在發球方面未見太過突出，但他在今屆澳網卻一反常態，至今六仗已開出了100個「Ace球」，大副拋離排第二位的施華利夫14球之多，而除了直接得分之外，精準而強勁的發球，亦令他得到大量輕易得分的機會。

在今屆澳網揭幕前，祖高域在職業生涯只曾開5,923個「Ace球」，平均每個發球局0.43球，換算每盤為2.08球，每場則為5.4球，但他在今屆澳網，三項數字卻分別大幅升至0.89球、4.34球及16.67球，升幅實在相當驚人。

「這是我在這裏參賽15年，場地速度最快的一次，就像在冰面上比賽一樣。」祖高域說。「若能把球發好，將會對我大有幫助。今年的球場對發球強勁的球員特別有利，發球落點準確的話，就可以輕鬆地贏得很多分數。」祖高域說。

祖高域在澳網向來特別醒神，今屆在發球上有取得重大突破，曾三奪澳網冠軍的瑞典名宿韋蘭特，亦看好他可以延續霸業。

「完全沒有破綻，他的發球很強勁，面對破發分亦往往能夠轟出「Ace球」回應，這是一個我們從沒直看談論過的祖高域。他實在難以被擊敗，已可看到周日的終點線了。」韋蘭特說。

21年澳網男單Ace球榜

第1位：祖高域（100球/6場）

第2位：施華利夫（86球/5場）

第3位：華奧歷（82球/4場）

第4位：梅韋迪夫（74球/6場）

第5位：基傑奧斯（69球/3場）

註：只列前5位，截至20/02/21

資料來源：澳網官網

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！