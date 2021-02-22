周日英超熱刺作客以1:2不敵韋斯咸，最近6場聯賽的第5場失利，而且亦是領隊摩連奴執教生涯首次不敵莫耶斯帶領的球隊。賽後摩佬被傳媒問及這段低潮期會否令他懷疑自己的執教哲學，這位葡萄牙籍教練隨即否認，更指他與教練團隊的教波方法全世界首屈一指。

踏入2021年後，熱刺於聯賽的輸波次數僅次於利物浦及紐卡素，同為近期英超狀態最差的球隊之一。今仗僅打5分鐘熱刺已經落後易邊再戰2分鐘又輸多一球，為摩連奴執教史中首次上下半場的首5分鐘都失波。雖然盧卡斯莫拉自18年8月首次連續兩場有士哥，但受制於韋斯咸死守的打法，熱刺最終未逼和對手，仍以1:2吞敗，亦令同樣為前曼聯領隊的莫耶斯，取得與摩連奴交手16次以來的首場勝仗。

對槌仔幫一役，為摩連奴執教熱刺的第50場聯賽，50場過後僅得81分，為其執教生涯的最差最差的開局，對比首次執教車路士前50場聯賽取得126分可謂天淵之別。賽後摩佬回答記者提問時依然自信，指自己的執教方式「認了第二，沒有人敢認第一」，「比賽結果有許多偶然的情況，我和我的團隊的執教方式都是世上首屈一指。」同時他否認熱刺正處於危機之中，認為球隊只是欠缺運氣，只要連勝兩場就會解決問題。

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