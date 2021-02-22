周日英超尾場，曼聯主場以3:1擊敗紐卡素繼續保住二哥位置。不過，比賽中擔任正選前鋒的安東尼馬迪爾表現依舊平平，出場70分鐘未有太大建樹就被換出。更有英國傳媒報道指，馬迪爾「Hea霸」的表現，激到場邊的領隊蘇斯克查也要大叫「跑下喇」。

對紐卡素一戰，馬迪爾難得乘卡雲尼受傷重返正選陣容，可惜上陣的表現依然平平無奇，全場只有一腳射門。而《曼徹斯特晚報》記者 Samuel Luckhurst就指，中場休息時間領隊蘇斯克查已經向馬迪爾明確表示，希望能看到他在場上有更多貢獻，有更多無球跑動。然而，易邊再戰之後這位法國前鋒的表現亦未有太大變化，更迫得蘇B在場邊大罵「試下郁多啲」以及「跑下喇」刺激對方，最終仍決定在70分鐘以格連活特入替馬迪爾。

雖然曼聯最終贏波，但馬迪爾的表現依然受到抨擊，於BBC網站由網民投票的評分中，馬迪爾僅得4.47分，為全隊包括後備入替球員中唯一未過5分的紅魔球員，更有網民發現門將迪基亞全場的觸球次數，比起馬迪爾還要多。今季英超至今，這位25歲前鋒上陣20場僅入4球，如此低效表現，連一向對球員極具耐性的蘇b都難以接受，現時正選位置已被卡雲尼取代，長此下去恐怕效力曼聯時間亦進入倒數階段。

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