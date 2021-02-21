周日英超曼城作客靠開賽兩分鐘的入球，1:0小勝阿仙奴全取三分，各項賽事錄得18連勝，以藍月今仗的踢法及比賽優勢，相信短期內難有球隊能打敗他們。

今仗阿仙奴防線做出多個調動，中堅位置收起了大衛雷斯及加比爾馬加希斯，改派柏保路馬尼拍洛賀丁正選，左後衞則有基蘭泰亞尼復出，結果這個防線調動，開賽2分鐘即收到惡果。狀態大勇的曼城先來一段搶攻，結果身材矮小的史達寧仍能頭槌建功，甫開賽就輕鬆取得入球。

入球後的曼城未有積極搶攻，一直保持控球在腳的踢法，不會冒險進攻，沒有明顯機會亦選擇保持控球，加上藍月今季防線在魯賓戴亞斯加盟後十分穩健，無懼對手進攻。而且阿仙奴只得左路基蘭泰亞尼與布卡約沙卡的組合，組織攻勢較具威脅，但仍難以挑戰曼城防線，客軍又沒有太大意慾爭取第二球，結果半場戰情沉悶，曼城以一球優勢回更衣室。

下半場曼城雖未有換人，但奇雲迪布尼明顯由前鋒位置，移後到中場負責組織攻勢，惜曼城仍以保持控球為大原則，雖然進攻可以贏得球迷歡心，但由於閉門作賽沒有現場球迷，曼城都冇懼踢法「趕客」，寧願悶悶地贏以三分為目標。

以曼城強大的控球能力，只要他們能先開紀錄，往往能保持控球在腳的踢法，等閒球隊根本無法搶走他們的球權，就算搶到皮球先要敵過曼城的反搶，才能組織攻勢挑戰曼城今季強大的防線，可謂困難重重。

現時已踢得順風順水的曼城，場上的控球優勢非常明顯，選擇進攻還是防守，基本上是在他們的控制之中，相信短期內在英超，將難有對手能打敗他們。

文：尊嘉

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