英超球員熱衷玩Fantasy，已逐漸成為想得知球員能否上陣的第一手消息來源。利物浦左閘安德魯羅拔臣就曾在他的Fantasy出場陣容抽起了隊友沙迪奧文尼，令人得知該名塞內加爾前鋒將會缺陣。

利物浦一月底作客對韋斯咸前，外界發現羅拔臣賽前在他的Fantasy出場陣容抽起了文尼，結果文尼因輕傷果然缺陣，幸好紅軍最終仍然全取三分而回，羅拔臣才沒有被人責怪。另外，上周五列斯聯作客對狼隊前，列斯聯隊長李安谷巴在他的Fantasy出場陣容，換走了隊友阿里奧斯基，而最後這位北馬奇頓國腳果然只是後備登場。

不過玩Fantasy最瘋狂最投入的，應是列斯聯前鋒班福特。列斯聯一月底作客3:1擊敗李斯特城，在比賽中有1入球2助攻的班福特賽後接受訪問時竟說：「你知不知道，我沒有將自已列為隊長（在Fantasy遊戲中，列為隊長的球員得分為雙倍），真讓人發火。」到2月初列斯聯2:0擊敗水晶宮的賽後，在比賽中射入一球的班福特更說：「今場我有將自己列為隊長。我告訴你，在上半場錯失入球良機後，我責怪自己。所以對最終能取得入球，我很高興。」

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