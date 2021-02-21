周日英超頭場倫敦打吡韋斯咸主場對熱刺，「槌仔幫」憑米查利安東尼奧及連格上下半場早段各建一功領先，熱刺靠盧卡斯莫拉追回一球，但最終亦無阻韋斯咸以2:1取勝。韋斯咸賽後升上第四位，熱刺就錄得近6場聯賽第5敗，距離前4已有9分差距。

今仗熱刺有哈利卡尼及利古朗復任正選，但韋斯咸入局較快。五分鐘，查洛保雲右路傳中，安東尼奧搶點撞射被洛里斯撲出不遠，安東尼奧補射得手，為主隊先開紀錄。16分鐘，熱刺角球攻勢，門前一輪混戰後，卡尼補射被對方守將擋出，韋斯咸湯馬士蘇錫克與熱刺達雲臣山齊士爭頂時被頂破眼角，血流披面一度需要離場接受治理長達五分鐘。上半場補時階段，卡尼禁區內右腳勁射，被法比安斯基救出，熱刺半場落後一球。

換邊後，摩連奴立刻換入加里夫巴利加強攻力，但僅兩分鐘就再度失守，柏保路科奴斯交予連格，後者推過三人後禁區左腳勁射遠柱破網，助韋斯咸領先到2:0。其後熱刺壓上希望收復失地，64分鐘，熱刺角球巴利開予近柱的盧卡斯莫拉頂成1:2；77分鐘，巴利禁區頂左腳窩利抽射中楣彈出。補時階段，華迪美高法爾的解圍省中孫興民後笠過法比安斯基，可惜皮球中柱彈出，最終韋斯咸有驚無險以2:1擊敗熱刺。

另外，有指前熱刺主帥、現執教巴黎聖日耳門（PSG）的普捷天奴，有意把曾合作五年半的卡尼帶到巴黎，有指PSG願為卡尼出價1.5億鎊，但前提是陣中兩位球星尼馬及基利安麥巴比其中一人離隊。

文：港生